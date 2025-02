Giornata di Youth League per l'Inter di Andrea Zanchetta: la Primavera nerazzurra, dopo una prima fase strepitosa con 6 vittorie in altrettante partite, affronta il Lille nei sedicesimi di finale. Gara a eliminazione diretta, in caso di pareggio al 90' si procederà con i calci di rigore. Per l'occasione il tecnico interista ha convocato 20 elementi: in lista c'è anche l'ultimo arrivato Vukoje.