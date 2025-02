Reduce dalla convincente vittoria per 3-0 in campionato contro il Lecce, l'Inter di Zanchetta torna a respirare aria europea: la Primavera nerazzurra affronta il Lille nei sedicesimi di finale di Youth League. La formazione interista si presenta all'appuntamento dopo aver dominato la prima fase, nella quale hanno ottenuto 6 successi in altrettanti incontri.