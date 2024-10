In attesa del match in programma questa sera al Wandkorf Stadion, Young Boys e Inter si affrontano con le rispettive formazioni giovanili nella terza giornata di Youth League: i nerazzurri di Zanchetta, reduci dal deludente pareggio e reti biance in campionato contro il Lecce, puntano a conquistare la terza vittoria consecutiva in Europa dopo i successi contro Manchester City e Stella Rossa.