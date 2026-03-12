FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter primavera news inter primavera Youth League, quarti di finale: la designazione arbitrale di Inter-Benfica

inter primavera

Youth League, quarti di finale: la designazione arbitrale di Inter-Benfica

Youth League, quarti di finale: la designazione arbitrale di Inter-Benfica - immagine 1
La Primavera nerazzurra, dopo aver eliminato il Betis, si giocherà settimana prossima l'accesso alle semifinali
Fabio Alampi Redattore 

Il cammino europeo dell'Inter Primavera proseguirà con la sfida contro il Benfica: i ragazzi di Carbone scenderanno in campo mercoledì 18 marzo nei quarti di finale di Youth League dopo l'entusiasmante 5-3 contro il Betis.

Youth League, quarti di finale: la designazione arbitrale di Inter-Benfica- immagine 2
Getty Images

La UEFA ha comunicato la designazione arbitrale: a dirigere la sfida ci sarà l'ucraino Oleksii Derevinskyi, coadiuvato dai connazionali Oleksii Myronov e Svitlana Grushko. Il quarto ufficiale sarà l'italiano Gianluca Manganiello.

Leggi anche
Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati
Mancuso: “Decimo gol? Non me l’aspettavo, spero di farne altri! Il mio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA