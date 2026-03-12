Il cammino europeo dell'Inter Primavera proseguirà con la sfida contro il Benfica: i ragazzi di Carbone scenderanno in campo mercoledì 18 marzo nei quarti di finale di Youth League dopo l'entusiasmante 5-3 contro il Betis.
Youth League, quarti di finale: la designazione arbitrale di Inter-Benfica
La Primavera nerazzurra, dopo aver eliminato il Betis, si giocherà settimana prossima l'accesso alle semifinali
La UEFA ha comunicato la designazione arbitrale: a dirigere la sfida ci sarà l'ucraino Oleksii Derevinskyi, coadiuvato dai connazionali Oleksii Myronov e Svitlana Grushko. Il quarto ufficiale sarà l'italiano Gianluca Manganiello.
