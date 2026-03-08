Decimo gol stagionale per Matias Mancuso, protagonista assoluto nel successo dell'Inter Primavera contro la Fiorentina . Queste le sue parole al termine del match: "Vittoria soprattutto di testa, più che di tecnica e qualità. Venivamo da un periodo in cui i risultati non arrivavano, facevamo fatica a ritrovare la condizione. Siamo stati bravi a recuperarla".

"Decimo gol stagionale? Non me l'aspettavo neanche io. Sono contento, raggiugere i 10 gol è un bel traguardo. Spero di farne molti altri! Oggi è arrivato grazie a una bellissima palla di Marello, poi è andata bene. Sono contento".