Decimo gol stagionale per Matias Mancuso, protagonista assoluto nel successo dell'Inter Primavera contro la Fiorentina. Queste le sue parole al termine del match: "Vittoria soprattutto di testa, più che di tecnica e qualità. Venivamo da un periodo in cui i risultati non arrivavano, facevamo fatica a ritrovare la condizione. Siamo stati bravi a recuperarla".
Mancuso: “Decimo gol? Non me l’aspettavo, spero di farne altri! Il mio ruolo…”
Il centrocampista dell'Inter Primavera è stato ancora una volta uno dei protagonisti del successo dei nerazzurri
"Decimo gol stagionale? Non me l'aspettavo neanche io. Sono contento, raggiugere i 10 gol è un bel traguardo. Spero di farne molti altri! Oggi è arrivato grazie a una bellissima palla di Marello, poi è andata bene. Sono contento".
"Come vivo i continui cambi di ruolo? La vivo bene, sono sempre disposto a fare quello che il miste mi chiede, penso sia anche qualcosa in più il fatto di poter giocare in più ruoli. La vivo serenamente, il mister mi dà libertà, mi dice sempre di fare quello che mi sento. Lo ringrazio perchè ogni volta non me la fa pesare".
