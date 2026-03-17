I nerazzurri si sono qualificati dopo aver eliminato il Real Betis di Siviglia negli ottavi al termine di una partita emozionante e spettacolare, finita 5-3 per la squadra di Benito Carbone. Il Benfica è arrivato ai quarti di finale dopo aver sconfitto con un netto 6-2 l'AZ Alkmaar agli ottavi.