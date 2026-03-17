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Youth League, domani il quarto di finale tra Inter e Benfica: ecco dove vedere la partita

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I nerazzurri di Carbone sognano l'accesso alla Final Four: dall'altra parte la temibilissima formazione portoghese
Fabio Alampi Redattore 

Dopo quasi un mese torna la UEFA Youth League, massima competizione europea per il calcio giovanile. L'Inter Primavera affronterà il Benfica nei quarti di finale, in programma mercoledì 18 marzo alle 16:00 al KONAMI Football Centre di Milano.

I nerazzurri si sono qualificati dopo aver eliminato il Real Betis di Siviglia negli ottavi al termine di una partita emozionante e spettacolare, finita 5-3 per la squadra di Benito Carbone. Il Benfica è arrivato ai quarti di finale dopo aver sconfitto con un netto 6-2 l'AZ Alkmaar agli ottavi.

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Il tabellone della UEFA Youth League è stato composto interamente in occasione del sorteggio degli ottavi di finale. Come tutte le gare a eliminazione diretta della competizione anche i quarti si svolgono in gara unica:tutte le sfide in parità dopo i 90' proseguiranno direttamente ai calci di rigore per decretare la squadra vincitrice. La partita tra Inter e Benfica si gioca al KONAMI Football Centre, come stabilito da sorteggio.

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La vincente tra Inter e Benfica si qualificherà alla Final Four della competizione, in programma allo Stade de la Tuilière a Losanna tra il 17 e il 20 aprile. La squadra che uscirà dal quarto di finale dei nerazzurri affronterà in semifinale la vincitrice del match tra Atletico Madrid e Club Brugge.

Inter-Benfica sarà trasmesso in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV.

(inter.it)

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