Youth League, ottavi di finale: la designazione arbitrale di Inter-Betis

Ottavi di finale per i nerazzurri di Carbone, che martedì 24 febbraio scenderanno in campo contro gli spagnoli
Il percorso in Youth League dell'Inter proseguirà con la sfida contro il Betis, in programma martedì 24 febbraio. Terna arbitrale olandese per i nerazzurri di Carbone: l'ottavo di finale sarà diretto da Joey Kooij, coadiuvato dagli assistenti Dyon Fikkert e Murat Kücükerbir, quarto uomo l'italiano Valerio Crezzini.

