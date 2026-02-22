Il percorso in Youth League dell'Inter proseguirà con la sfida contro il Betis, in programma martedì 24 febbraio. Terna arbitrale olandese per i nerazzurri di Carbone: l'ottavo di finale sarà diretto da Joey Kooij, coadiuvato dagli assistenti Dyon Fikkert e Murat Kücükerbir, quarto uomo l'italiano Valerio Crezzini.
Youth League, ottavi di finale: la designazione arbitrale di Inter-Betis
Ottavi di finale per i nerazzurri di Carbone, che martedì 24 febbraio scenderanno in campo contro gli spagnoli
