L'Inter U20 si prepara a scendere di nuovo in campo nella Fase Campionato della UEFA Youth League: i nerazzurri di Benito Carbone affrontano il Liverpool nella 6ª e ultima giornata della League Phase. Si gioca al KONAMI Football Centre di Milano: il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 16:00.
inter primavera
Youth League, c’è Inter-Liverpool: dove vederla in diretta tv e streaming
Al momento l'Inter si trova in 16ª posizione con 8 punti dopo le prime cinque giornate: una vittoria assicurerebbe ai nerazzurri la qualificazione ai sedicesimi di finale, ma la squadra di Carbone potrebbe comunque raggiungere la prossima fase anche in caso di pareggio o sconfitta a seconda degli altri risultati.
Ai sediscesimi di finale accederanno le prime 22 squadre in classifica: i club classificati dal 1° al 6° posto del percorso Champions League affronteranno le squadre classificate dal 17° al 22° posto, mentre le formazioni classificate dal 7° al 16° posto giocheranno contro le 10 squadre qualificate del percorso campioni nazionali.
Il match sarà trasmesso in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV.
(Fonte: Inter.it)
