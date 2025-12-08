Con 8 punti in cinque giornate i nerazzurri sono in piena corsa per la qualificazione ai sedicesimi: si decide nell'ultimo turno

L'Inter U20 si prepara a scendere di nuovo in campo nella Fase Campionato della UEFA Youth League: i nerazzurri di Benito Carbone affrontano il Liverpool nella 6ª e ultima giornata della League Phase. Si gioca al KONAMI Football Centre di Milano: il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 16:00.

L'Inter Primavera arriva al match dopo il pareggio in campionato per 1-1 in casa del Bologna. In generale i nerazzurri hanno perso solo una delle ultime 10 partite disputate: al di là della sconfitta contro l'Atletico Madrid nell'ultimo turno di Youth League i nerazzurri infatti hanno collezionato 7 vittorie e 2 pareggi.