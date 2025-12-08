L'Inter U20 si prepara a scendere di nuovo in campo nella Fase Campionato della UEFA Youth League: i nerazzurri di Benito Carbone affrontano il Liverpool nella 6ª e ultima giornata della League Phase. Si gioca al KONAMI Football Centre di Milano: il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 16:00.
inter primavera
Youth League, Inter a caccia della qualificazione col Liverpool: cosa serve per i sedicesimi
L'Inter Primavera arriva al match dopo il pareggio in campionato per 1-1 in casa del Bologna. In generale i nerazzurri hanno perso solo una delle ultime 10 partite disputate: al di là della sconfitta contro l'Atletico Madrid nell'ultimo turno di Youth League i nerazzurri infatti hanno collezionato 7 vittorie e 2 pareggi.
Al momento l'Inter si trova in 16ª posizione con 8 punti dopo le prime cinque giornate: una vittoria assicurerebbe ai nerazzurri la qualificazione ai sedicesimi di finale, ma la squadra di Carbone potrebbe comunque raggiungere la prossima fase anche in caso di pareggio o sconfitta a seconda degli altri risultati.
Ai sediscesimi di finale accederanno le prime 22 squadre in classifica: i club classificati dal 1° al 6° posto del percorso Champions League affronteranno le squadre classificate dal 17° al 22° posto, mentre le formazioni classificate dal 7° al 16° posto giocheranno contro le 10 squadre qualificate del percorso campioni nazionali.
In Youth League l'Inter ha perso la sua prima partita nell'ultimo turno in casa dell'Atletico: con 8 punti in cinque giornate i nerazzurri sono in piena corsa per la qualificazione ai sedicesimi, che si deciderà al termine della partita contro il Liverpool.
Una vittoria manderebbe sicuramente l'Inter ai sedicesimi, ma i nerazzurri potrebbero qualificarsi anche con un pareggio o una sconfitta a seconda degli altri risultati della League Phase.
(Fonte: Inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA