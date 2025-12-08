FC Inter 1908
Youth League, Inter a caccia della qualificazione col Liverpool: cosa serve per i sedicesimi

Con 8 punti in cinque giornate i nerazzurri sono in piena corsa per la qualificazione ai sedicesimi: si decide nell'ultimo turno
Alessandro De Felice
L'Inter U20 si prepara a scendere di nuovo in campo nella Fase Campionato della UEFA Youth League: i nerazzurri di Benito Carbone affrontano il Liverpool nella 6ª e ultima giornata della League Phase. Si gioca al KONAMI Football Centre di Milano: il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 16:00.

L'Inter Primavera arriva al match dopo il pareggio in campionato per 1-1 in casa del Bologna. In generale i nerazzurri hanno perso solo una delle ultime 10 partite disputate: al di là della sconfitta contro l'Atletico Madrid nell'ultimo turno di Youth League i nerazzurri infatti hanno collezionato 7 vittorie e 2 pareggi.

Al momento l'Inter si trova in 16ª posizione con 8 punti dopo le prime cinque giornate: una vittoria assicurerebbe ai nerazzurri la qualificazione ai sedicesimi di finale, ma la squadra di Carbone potrebbe comunque raggiungere la prossima fase anche in caso di pareggio o sconfitta a seconda degli altri risultati.

Ai sediscesimi di finale accederanno le prime 22 squadre in classifica: i club classificati dal 1° al 6° posto del percorso Champions League affronteranno le squadre classificate dal 17° al 22° posto, mentre le formazioni classificate dal 7° al 16° posto giocheranno contro le 10 squadre qualificate del percorso campioni nazionali.

In Youth League l'Inter ha perso la sua prima partita nell'ultimo turno in casa dell'Atletico: con 8 punti in cinque giornate i nerazzurri sono in piena corsa per la qualificazione ai sedicesimi, che si deciderà al termine della partita contro il Liverpool.

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 30: Players of FC Internazionale U20 pose for photo before the UEFA Youth League match between FC Internazionale and Slavia Praha at Konami Youth Developement Centre in memory of Giacinto Facchetti on September 30, 2025 in Milan, Italy.

Una vittoria manderebbe sicuramente l'Inter ai sedicesimi, ma i nerazzurri potrebbero qualificarsi anche con un pareggio o una sconfitta a seconda degli altri risultati della League Phase.

(Fonte: Inter.it)

