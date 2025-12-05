L'Inter, soprattutto adesso che c'è Cristian Chivu in panchina, guarda molto al suo settore giovanile. Ecco gli ultimi movimenti

Daniele Mari Direttore 5 dicembre 2025 (modifica il 5 dicembre 2025 | 23:10)

L'Inter, soprattutto adesso che c'è Cristian Chivu in panchina, guarda molto al suo settore giovanile.

Un settore giovanile che spesso è stato utile in sede di mercato ma che ora potrebbe essere utile più che altro dal punto di vista tecnico. Sono tanti i giocatori che si stanno mettendo in luce in questi primi mesi nelle categorie inferiori.

Abbiamo parlato diffusamente nei giorni del centravanti norvegese Strand, protagonista in Under 18, del gioiello Gjeci, 2009 addirittura promosso in Primavera prima di essere blindato con un nuovo contratto. Ma movimenti ci potrebbe essere anche sulle corsie esterne.

La "promozione" quasi in pianta stabile di Matteo Cocchi in prima squadra e il grave infortunio di Avitabile in Under 23 (rottura del crociato) obbligano Stefano Vecchi a cercare in Primavera dei laterali da far "salire". I nomi sono quelli di Della Mora (2006) e Ballo (2007). Entrambi laterali di fascia destra, entrambi abituati a giocare a 4 ma con propensione offensiva.

Un altro croato si fa strada — E in Primavera? In Primavera potrebbe essere aggregato Duje Slatina, croato classe 2009. Slatina è stato acquistato in estate dall'Hajduk Spalato, creando quel canale che ora potrebbe anche portare a Milano il giovane Branimir Mlacic.

Il talentuoso Slatina, terzino destro, è arrivato a titolo definitivo, firmando un triennale con l'Inter. Aggregato all'Under 17 di Samir Handanovic, potrebbe ora mettersi a disposizione di Benny Carbone per la Primavera, con vista (in futuro) sull'Under 23. La connessione tra le giovanili nerazzurre è sempre più fitta. E Chivu osserva tutto