inter primavera

Buon pareggio per i nerazzurri di Carbone: Iddrissou gioca da trascinatore, fondamentali le parate di Taho
Fabio Alampi Redattore 

Youth League, pagelle Ajax-Inter: uragano Iddrissou, saracinesca Taho, Marello si riscatta- immagine 1

Taho 8

Reattivo, concentrato, non solo con le mani ma anche con i piedi: mette a referto alcune parate fondamentali e salva tutto in due occasioni con delle uscite in scivolata perfette per stile e scelta di tempo. Giornata di grazia.

