Taho 6
inter primavera
Youth League, pagelle Colonia-Inter: Bovio eroico, Zouin da applausi, Garonetti imperioso
Può forse fare qualcosa di più in occasione del gol di Schenten, per il resto non è chiamato a interventi significativi.
Ballo 7
Dalle sue parti circola spesso Schenten, l'avversario più pericoloso: lo controlla senza problemi e si spinge con coraggio in avanti, supportando lo sviluppo dell'azione.
Garonetti 7,5
La sua ultima partita da titolare risaliva a fine agosto: qualcuno se n'è accorto? 5 mesi di fatica, sofferenza e duro lavoro sublimati da una prestazione impeccabile. Bentornato! (77' Nenna)
Bovio 8
Dominante in difesa, dove non lascia passare neanche uno spillo, letale in attacco, quando sblocca il punteggio con un perfetto colpo di testa. Giocatore fondamentale per questa squadra, quando c'è lui le cose cambiano. Ah, va sempre ricordato cha parliamo di un 2008...
Marello 7,5
La corsia di sinistra dell'Inter funziona alla grande. Costantemente proiettato in avanti, si intende a meraviglia con Mancuso e Zouin, mette in mezzo una quantità industriale di cross velenosi e mette sulla testa di Bovio il pallone del vantaggio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA