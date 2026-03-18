Taho 6,5
inter primavera
Youth League, pagelle Inter-Benfica: Marello, piede da Serie A. Iddrissou stecca
Sempre attento e reattivo, si guadagna il voto con una grande uscita bassa su Cabral lanciato in campo aperto nel finale di primo tempo. Sfiora soltanto il pallone sui primi due gol del Benfica, non può nulla sul terzo.
Ballo 6
Presidia con prudenza la corsia di destra, nella ripresa si sgancia più spesso in avanti per l'assalto finale.
Bovio 6,5
Un'altra prestazione solida, di personalità, prima contro Cabral e poi contro Francisco Silva, due attaccanti dal futuro assicurato. Non precisissimo con il pallone tra i piedi, ma decisivo quando si tratta di chiusure e anticipi.
Maye 5,5
Si prende qualche licenza di troppo palla al piede, lasciando con il fiato sospeso compagni e pubblico presente. Commette delle sbavature non da lui.
Marello 7
Dopo un primo tempo di attesa, nel secondo si trasforma in attaccante aggiunto: spinge fino all'ultimo minuto sulla sinistra e mette in mezzo la solita quantità industriale di palloni velenosissimi. Da un suo cross arriva il gol di El Mahboubi, nel finale sfiora la gioia personale con una punizione ai limiti della perfezione. Un'altra conferma, stagione in continua crescita. Piede da Serie A.
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