Farronato 7
fcinter1908 inter primavera news inter primavera Youth League, pagelle Inter-Liverpool: Zouin è devastante, La Torre professore
inter primavera
Youth League, pagelle Inter-Liverpool: Zouin è devastante, La Torre professore
Prestazione incredibile da parte dei nerazzurri di Carbone, che demoliscono gli inglesi per tutta la durata dell'incontro
Strepitosa la parata sul tiro a colpo sicuro di Kone-Doherty sul 2-0, è poi fortunato e ringrazia il palo in occasione del rigore di Morrison. Dà tranquillità a tutta la squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA