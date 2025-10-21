fcinter1908 inter primavera news inter primavera Youth League, pagelle Union SG-Inter: Bovio monumentale, Cerpelletti è ovunque

Youth League, pagelle Union SG-Inter: Bovio monumentale, Cerpelletti è ovunque

Successo incredibile per i nerazzurri: Kukulis entra e cambia la partita, decisivo l'assedio nei minuti finali
Fabio Alampi 

Taho 6

Ringrazia una volta il palo e una volta la traversa, per il resto non compie neanche una parata. Si vede spuntare davanti Keita tutto solo in occasione del gol, e in quell'occasione non può nulla.

