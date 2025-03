Impresa dell'Inter di Zanchetta, che batte il Bayern Monaco dopo i calci di rigore e conquista il pass per i quarti di finale di Youth League. Per la Primavera nerazzurra prosegue il cammino in Europa, dove finora hanno ottenuto solamente vittorie: i ragazzi di Zanchetta affronteranno nel prossimo turno il Trabzonspor, carnefice di Juventus prima e Atalanta poi.