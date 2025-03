"Allo stesso tempo, dobbiamo andare in campo con coraggio e serenità che non significa leggerezza, significa essere sicuri di quello che facciamo e restare uniti in ogni situazione. Il rispetto per l’avversario è fondamentale, ma non deve mai trasformarsi in timore: sappiamo chi siamo, sappiamo cosa abbiamo costruito e vogliamo giocare con la nostra identità. Dobbiamo avere personalità, prenderci le nostre responsabilità e affrontare la partita con la mentalità giusta, senza paura, con l’atteggiamento giusto dal primo all’ultimo minuto".