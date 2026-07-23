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La storia di Filippo Serantoni è diventata nota a tutti gli appassionati di calcio, non solo a chi segue quello giovanile: l'attaccante classe 2010, uno dei talenti più promettenti del vivaio dell'Inter, nel luglio del 2025 fu protagonista di una bruttissima caduta dagli scogli che non solo rischiava di porre fine alla sua ancor giovanissima carriera calcistica, ma di avere anche conseguenze peggiori.

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Il pronto intervento dei medici, uniti alla sua voglia di non mollare, gli hanno permesso di tornare in campo ad aprile, dopo tanti mesi passati a osservare i compagni di squadra dagli spalti, riprendendo subito le vecchie abitudini e trascinando l'Inter U16 a suon di gol fino alla finalissima scudetto (poi persa contro la Juventus).

Oggi, un anno dopo il gravissimo incidente, Filippo e la sua famiglia sono tornati dai medici che gli hanno salvato la vita, prima ancora della carriera: un gesto di riconoscenza e di grande umanità, a dimostrazione dei valori che caratterizzano il ragazzo. Il suo messaggio sui social è toccante: "23-07-25. Grazie a voi il mio sogno può continuare. Non lo dimenticherò mai".