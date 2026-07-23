Il Campobasso FC è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’Inter, le prestazioni sportive del portiere Roberts Apsits, che vestirà la maglia rossoblù nella stagione 2026/27.

Un’operazione di assoluto prestigio, che conferma la credibilità e l’ambizione del progetto Campobasso anche agli occhi di uno dei club più importanti del panorama calcistico mondiale.

Classe 2006, nazionale lettone, 198 centimetri di talento e personalità, Apsits è considerato uno dei profili più interessanti della sua generazione.

Cresciuto nel Valmiera FC, dopo l’esperienza in Italia tra Gelbison e Virtus Francavilla, le sue prestazioni hanno convinto l’Inter a investire su di lui, assicurandosi il suo cartellino per il futuro.

La scelta di affidarne la crescita al Campobasso rappresenta un’importante attestazione di fiducia verso il lavoro del club rossoblù , riconosciuto come ambiente ideale per valorizzare giovani di prospettiva senza rinunciare all’ambizione di essere competitivo.

Roberts arriva al Campobasso con entusiasmo, fame e voglia di mettersi in gioco. Per il Campobasso FC questo innesto rappresenta un altro tassello di un progetto costruito con metodo, competenza e visione. Un progetto che continua a crescere, attirando l’attenzione del calcio internazionale e dimostrando che questa società vuole essere protagonista, dentro e fuori dal campo.