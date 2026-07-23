GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

L'esito dei test svolti in Belgio ha dato positivo, il che significa che Anan Khalaili è completamente idoneo a riprendere gli allenamenti a pieno regime e a disputare le partite con l'Union Saint-Gilloise. In Italia le normative sono più rigide in questo senso, ecco perché il trasferimento all'Inter è saltato, ma per l'Union e per qualsiasi potenziale futuro acquirente al di fuori dell'Italia, non c'è alcun problema.

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“Sono tornato ad allenarmi a pieno ritmo per prepararmi a ciò che mi aspetta. Mi sento in forma e sono felice di essere in campo”, ha dichiarato Khalaili. “Sono sempre concentrato sulla mia carriera e ci credo sempre. Farò sempre del mio meglio e mi sento bene, in salute, in perfetta forma. Sono pronto a giocare e ad allenarmi duramente per dare il 100%. Ho disputato 99 partite negli ultimi due anni e ho giocato quasi sempre per 90 minuti. Mi sento molto bene”, ha concluso Khalaili.

(hbvl.be)