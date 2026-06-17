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inter primavera
U17, l’Inter di Handanovic è in semifinale! Rimonta incredibile, Verona ko 4-3
L'Inter U17 è in semifinale! Impresa dei ragazzi di Handanovic, che rimontano il Verona nel finale nonostante due rigori contro e un secondo tempo giocato interamente in inferiorità numerica, e approdano così in Final Four, dove se la vedranno con la Juventus. I nerazzurri passano in vantaggio al 20' con Piva, ma gli scaligeri trovano il pareggio al 40' su calcio di rigore trasformato da Casagrande: nell'occasione viene anche espulso Cassini per fallo dal ultimo uomo. Nella ripresa gli ospiti si portano avanti con un altro tiro dagli 11 metri, questa volta segnato da Egharevba, e poco prima dell'ora di gioco trovano la rete dell'1-3 con uno splendido destro a giro di Casagrande. Notte fonda per l'Inter, incapace di reagire e di rendersi pericolosa in avanti. Nel finale, tuttavia, arriva la rimonta che non ti aspetti: Gjeci accorcia le distanze sfruttando un perfetto assist di Owusu, che più tardi si prende tutta la scena. L'attaccante nerazzurro segna con un colpo di testa il gol del 3-3, che già consentirebbe ai ragazzi di passare il turno in virtù del miglior piazzamento in regular season, e al 97' si inventa anche la giocata del definitivo 4-3 in contropiede.
Il tabellino—
Inter-Verona 4-3
Reti: 20' Piva (I), 40' rig., 59' Casagrande (V), 47' rig. Egharevba (V), 82' Gjeci (I), 88', 97' Owusu (I).
INTER (4-3-3): 1 Galliera; 2 Evangelista (81' 19 Salviato), 5 Donato (C), 6 Cassini, 3 Rocca (72' 13 Pirola); 7 Limido (81' 16 Oddgeirsson), 4 Nese (42' 15 Puricelli), 8 Bettelli (72' 14 Slatina); 10 Piva (65' 17 Cattaneo), 9 Dade Lombardi (65' 18 Owusu), 11 Matarrese (42' 20 Gjeci). A disposizione: 12 Lleshi. Allenatore: Samir Handanovic.
VERONA (4-3-1-2): 1 Raccanello; 2 Spagnolli (88' 14 Doga), 5 Falzoni (C), 6 Kirali /77' 15 Cumerlato), 3 Berini; 8 Bogoncelli (46' 18 Tanzilli), 4 Compaore, 7 Zanin; 10 Bisoffi (58' 17 Sy); 9 Egharevba, 11 Casagrande. A disposizione: 12 Frittoli, 13 De Pieri, 16 Furlan, 19 Bayoko, 20 Zanolli. Allenatore: Fabio Moro.
Arbitro: Iorfida.
Assistenti: Bono - Pongan.
Ammoniti: Rocca (I), Tanzilli (V), Owusu (I).
Espulso: Cassini (I)
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