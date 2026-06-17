I nerazzurri battono gli scaligeri nonostante due rigori contro e un'espulsione: ora sarà sfida contro la Juventus

L'Inter U17 è in semifinale! Impresa dei ragazzi di Handanovic, che rimontano il Verona nel finale nonostante due rigori contro e un secondo tempo giocato interamente in inferiorità numerica, e approdano così in Final Four, dove se la vedranno con la Juventus. I nerazzurri passano in vantaggio al 20' con Piva, ma gli scaligeri trovano il pareggio al 40' su calcio di rigore trasformato da Casagrande: nell'occasione viene anche espulso Cassini per fallo dal ultimo uomo. Nella ripresa gli ospiti si portano avanti con un altro tiro dagli 11 metri, questa volta segnato da Egharevba, e poco prima dell'ora di gioco trovano la rete dell'1-3 con uno splendido destro a giro di Casagrande. Notte fonda per l'Inter, incapace di reagire e di rendersi pericolosa in avanti. Nel finale, tuttavia, arriva la rimonta che non ti aspetti: Gjeci accorcia le distanze sfruttando un perfetto assist di Owusu, che più tardi si prende tutta la scena. L'attaccante nerazzurro segna con un colpo di testa il gol del 3-3, che già consentirebbe ai ragazzi di passare il turno in virtù del miglior piazzamento in regular season, e al 97' si inventa anche la giocata del definitivo 4-3 in contropiede.