Una serata per certi versi dolce e amara per lui: da una parte la gioia per l'ennesimo trionfo, dall'altra la consapevolezza che il suo percorso a Interello è giunto al termine. Fautario, con ogni probabilità, si metterà alla prova altrove, con l'Atalanta pronta ad accoglierlo. Per lui, sabato, si è chiuso un cerchio sostanzialmente perfetto: nell'estate del 2022 iniziava la sua carriera da allenatore, partendo con i 2008 nell'U15 e vincendo lo scudetto al primo colpo. Con quegli stessi ragazzi, la splendida annata dei 2008, si è ritrovato tre anni dopo, tutti insieme in U18: inutile ricordare ancora una volta qual è stato l'esito finale della stagione.