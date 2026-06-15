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fcinter1908 inter primavera Fautario, un cerchio perfetto che si chiude: l’Inter saluta “mister Scudetto”

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Fautario, un cerchio perfetto che si chiude: l’Inter saluta “mister Scudetto”

Fautario, un cerchio perfetto che si chiude: l’Inter saluta “mister Scudetto” - immagine 1
Il tecnico dell'U18 nerazzurra ha appena conquistato il terzo titolo di categoria in quattro stagioni a Interello
Fabio Alampi Redattore 

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Vincere non è mai facile, a nessun livello. Se conquisti tre titoli nelle tue prime quattro stagioni da allenatore, beh, forse c'è qualcosa di speciale. Il cammino da tecnico di Simone Fautario si può ridurre in una semplice parola: trionfale. Sabato sera ha guidato l'Inter U18 verso lo scudetto, al suo primo anno in questa categoria, dopo aver portato nella bacheca nerazzurra due campionati U15.

Fautario, un cerchio perfetto che si chiude: l’Inter saluta “mister Scudetto”- immagine 2
Getty Images

Una serata per certi versi dolce e amara per lui: da una parte la gioia per l'ennesimo trionfo, dall'altra la consapevolezza che il suo percorso a Interello è giunto al termine. Fautario, con ogni probabilità, si metterà alla prova altrove, con l'Atalanta pronta ad accoglierlo. Per lui, sabato, si è chiuso un cerchio sostanzialmente perfetto: nell'estate del 2022 iniziava la sua carriera da allenatore, partendo con i 2008 nell'U15 e vincendo lo scudetto al primo colpo. Con quegli stessi ragazzi, la splendida annata dei 2008, si è ritrovato tre anni dopo, tutti insieme in U18: inutile ricordare ancora una volta qual è stato l'esito finale della stagione.

Un segno del destino, forse. Una fine e un nuovo inizio che si mischiano. Una pagina da ricordare quando, tra chissà quanto tempo e chissà dove, le strade dell'Inter e di Fautario si incontreranno di nuovo.

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