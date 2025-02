Un nuovo arrivo per il settore giovanile. L'Inter ha acquistato Andrija Vukoje, centrocampista offensivo montenegrino classe 2008

Un nuovo arrivo per il settore giovanile. L'Inter ha acquistato Andrija Vukoje , centrocampista offensivo montenegrino classe 2008, prelevato a titolo definitivo dall'OFK Grbalj, squadra della seconda divisione del Montenegro. Come vi avevamo raccontato si tratta di un centrocampista sulle cui qualità si nutrono grandi aspettative e che rientra nei profili del progetto caldeggiato da Oaktree con i talenti da coltivare nel settore giovanile del club.

Lo stesso Vukoje ha commentato il suo passaggio all'Inter: "Orgoglioso ed entusiasta di entrare ufficialmente a far parte dell'Inter. Questo è solo l'inizio. È ora di lavorare sodo e dare il meglio di me per questo fantastico club!"