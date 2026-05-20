L'Inter U23 si aggiudica la terza edizione del Trofeo dell'Armonia, torneo riservato alle seconde squadre del calcio italiano svoltosi a Solomeo, in provincia di Perugia, e che comprendeva anche Atalanta U23, Juventus Next Gen e Milan Futuro.
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fcinter1908 inter under 23 Inter U23, battuto il Milan Futuro: Vecchi trionfa al Trofeo dell’Armonia
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Inter U23, battuto il Milan Futuro: Vecchi trionfa al Trofeo dell’Armonia
La formazione nerazzurra si aggiudica il torneo riservato alle seconde squadre svoltosi a Solomeo, in provincia di Perugia
I ragazzi di Vecchi, dopo aver battuto 1-0 l'Atalanta in semifinale (gol di David al 14'), si sono imposti con lo stesso punteggio anche in finale contro il Milan: a decidere il derby ci ha pensato Alexiou al 19'.
Semifinali:
Juventus Next Gen-Milan Futuro 0-3
23' Cappelletti, 39' Traore, 42' Sardo
Inter U23-Atalanta U23 1-0
14' David
La classifica finale:
1. Inter U23
2. Milan Futuro
3. Atalanta U23
4. Juventus Next Gen
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