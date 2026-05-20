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fcinter1908 inter under 23 Inter U23, battuto il Milan Futuro: Vecchi trionfa al Trofeo dell’Armonia

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Inter U23, battuto il Milan Futuro: Vecchi trionfa al Trofeo dell’Armonia

Inter U23, battuto il Milan Futuro: Vecchi trionfa al Trofeo dell’Armonia - immagine 1
La formazione nerazzurra si aggiudica il torneo riservato alle seconde squadre svoltosi a Solomeo, in provincia di Perugia
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L'Inter U23 si aggiudica la terza edizione del Trofeo dell'Armonia, torneo riservato alle seconde squadre del calcio italiano svoltosi a Solomeo, in provincia di Perugia, e che comprendeva anche Atalanta U23, Juventus Next Gen e Milan Futuro.

I ragazzi di Vecchi, dopo aver battuto 1-0 l'Atalanta in semifinale (gol di David al 14'), si sono imposti con lo stesso punteggio anche in finale contro il Milan: a decidere il derby ci ha pensato Alexiou al 19'.

Semifinali:

Juventus Next Gen-Milan Futuro 0-3

23' Cappelletti, 39' Traore, 42' Sardo

Inter U23, battuto il Milan Futuro: Vecchi trionfa al Trofeo dell’Armonia- immagine 2

Inter U23-Atalanta U23 1-0

14' David

La classifica finale:

1. Inter U23

2. Milan Futuro

3. Atalanta U23

4. Juventus Next Gen

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