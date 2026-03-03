Serie C, Cittadella-Inter U23: arbitra Colaninno, la designazione completa

FC Inter 1908
L’Associazione Italiana Arbitri ha comunicato le designazioni per la 30^ giornata del Campionato di Serie C
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

In concomitanza con l'andata della semifinale di Coppa Italia tra il Como di Fabregas e l'Inter di Chivu, anche l'Under 23 nerazzurra scende in campo nel turno infrasettimanale del Girone A del campionato di Serie C.

L’Associazione Italiana Arbitri ha comunicato le designazioni per la 30^ giornata del Campionato di Serie C.

A dirigere Cittadella-Inter U23, martedì 3 marzo alle ore 20:30 allo Stadio Tombolato di Cittadella, è stato chiamato il Sig. Filippo Colaninno della sezione di Nola, 1° ass. Sig. Cozzuto di Formia, 2° ass. Sig. Cirillo di Roma1, IV uomo Sig. Migliorini di Verona, operatore FVS Sig. Pandolfo di Castelfranco V.to.

