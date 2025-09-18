Non sarà una partita come tutte le altre, per Mike Aidoo. Il terzino destro classe 2005 in estate ha lasciato l'Inter per trasferirsi in prestito alla Pergolettese, e domenica affronterà per la prima volta il suo passato.
Aidoo: “Inter U23? Per me dei fratelli, resterò per sempre legato. Domenica…”
"I ragazzi dell'Inter U23 sono come fratelli per me", racconta ai microfoni de LaCasaDiC.com. "Siamo cresciuti insieme, dentro e fuori dal campo. Le giornate a scuola, i pomeriggi al campo e le sere in convitto. E poi gli scherzi in spogliatoio, le sconfitte e soprattutto le vittorie, come lo Scudetto Primavera dello scorso anno. È un gruppo a cui resterò per sempre legato".
"Voglio migliorare sul piano fisico e sulla tattica. Lo scorso anno in Primavera ho segnato un gol e fornito cinque assist: l'obiettivo ora è fare meglio. Prima di domenica scriverò ai miei ex compagni e proverò a strappare qualche indizio sulla loro formazione! Li conosco tutti a memoria: sono una squadra di grande talento. Mi aspetto una partita intensa perché Vecchi in ritiro ha lavorato molto sull'aggressività. Ritrovarli sarà speciale, ma ora siamo avversari e voglio aiutare il Pergo a vincere".
