"I ragazzi dell'Inter U23 sono come fratelli per me", racconta ai microfoni de LaCasaDiC.com. "Siamo cresciuti insieme, dentro e fuori dal campo. Le giornate a scuola, i pomeriggi al campo e le sere in convitto. E poi gli scherzi in spogliatoio, le sconfitte e soprattutto le vittorie, come lo Scudetto Primavera dello scorso anno. È un gruppo a cui resterò per sempre legato".

"Voglio migliorare sul piano fisico e sulla tattica. Lo scorso anno in Primavera ho segnato un gol e fornito cinque assist: l'obiettivo ora è fare meglio. Prima di domenica scriverò ai miei ex compagni e proverò a strappare qualche indizio sulla loro formazione! Li conosco tutti a memoria: sono una squadra di grande talento. Mi aspetto una partita intensa perché Vecchi in ritiro ha lavorato molto sull'aggressività. Ritrovarli sarà speciale, ma ora siamo avversari e voglio aiutare il Pergo a vincere".