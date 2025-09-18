FC Inter 1908
Aidoo: “Inter U23? Per me dei fratelli, resterò per sempre legato. Domenica…”

Il terzino destro classe 2005, ceduto in prestito alla Pergolettese, è pronto per affrontare il suo passato
Fabio Alampi Redattore 

Non sarà una partita come tutte le altre, per Mike Aidoo. Il terzino destro classe 2005 in estate ha lasciato l'Inter per trasferirsi in prestito alla Pergolettese, e domenica affronterà per la prima volta il suo passato.

"I ragazzi dell'Inter U23 sono come fratelli per me", racconta ai microfoni de LaCasaDiC.com. "Siamo cresciuti insieme, dentro e fuori dal campo. Le giornate a scuola, i pomeriggi al campo e le sere in convitto. E poi gli scherzi in spogliatoio, le sconfitte e soprattutto le vittorie, come lo Scudetto Primavera dello scorso anno. È un gruppo a cui resterò per sempre legato".

"Voglio migliorare sul piano fisico e sulla tattica. Lo scorso anno in Primavera ho segnato un gol e fornito cinque assist: l'obiettivo ora è fare meglio. Prima di domenica scriverò ai miei ex compagni e proverò a strappare qualche indizio sulla loro formazione! Li conosco tutti a memoria: sono una squadra di grande talento. Mi aspetto una partita intensa perché Vecchi in ritiro ha lavorato molto sull'aggressività. Ritrovarli sarà speciale, ma ora siamo avversari e voglio aiutare il Pergo a vincere".

