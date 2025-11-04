Giovanni Lopez, tecnico dell'Albinoleffe, è molto contrariato in conferenza stampa al termine del match perso contro l'Inter U23: "Abbiamo stradominato contro una squadra forte. Abbiamo creato 6-7 palle gol, meritavamo sicuramente di vincere, non ci siamo riusciti perchè probabilmente non siamo nell'ordine delle idee di poterci sedere con queste squadre. Abbiamo giocato molto meglio di loro, ma queste squadre al primo errore ti castigano, l'Inter ha fatto tre gol su tre episodi. Abbiamo fatto quattro partite eccezionali sotto l'aspetto del gioco e abbiamo raccolto zero punti, e la colpa è nostra, siamo labili sotto certi aspetti: non si possono prendere certi gol, chi fa questa professione non può fare certi errori e noi li facciamo di continuo.Qualitativamente l'Inter non ha rivali, sia per forza fisica che per qualità tecnica".