FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Cocchi: “Allenarmi in prima squadra mi serve. E’ tutto diverso dalla Primavera”

inter under 23

Cocchi: “Allenarmi in prima squadra mi serve. E’ tutto diverso dalla Primavera”

Cocchi: “Allenarmi in prima squadra mi serve. E’ tutto diverso dalla Primavera” - immagine 1
L'esterno sinistro dell'Inter in questi mesi si sta dividendo tra Prima Squadra: "Sono a disposizione degli allenatori"
Fabio Alampi Redattore 

Matteo Cocchi, esterno sinistro dell'Inter U23, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro la Virtus Verona: "Sono contento di essere tornato qua in U23 a fare minutaggio in partita, ma anche di allenarmi spesso in Prima Squadra. Penso che sia una cosa molto positiva per me, per la mia crescita e il mio futuro, allenarmi con grandi campioni. Un po' di difficoltà magari c'è, ma sono molto felice di farlo e sono a disposizione degli allenatori".

Cocchi: “Allenarmi in prima squadra mi serve. E’ tutto diverso dalla Primavera”- immagine 2
Getty Images

"Questa cosa della malizia, di cose "da grandi", non le avevamo. Il campionato Primavera è sì un ottimo campionato, ma qui è diverso. Stiamo iniziando a metterlo anche noi nel nostro bagaglio, piano piano stiamo trovando le soluzioni migliori per questo campionato indidioso".

Cocchi: “Allenarmi in prima squadra mi serve. E’ tutto diverso dalla Primavera”- immagine 3
Getty Images

"La partita di oggi è stata affrontata nel modo giusto. Siamo riusciti ad andare in vantaggio grazie al rigore, e da lì siamo stati in grado di tenere la partita dalla nostra parte con un buon possesso palla. Sono felice che stiamo maturando anche da questo punto di vista. Una buonissima prestazione. Chiuderla prima? In fase difensiva siamo stati molto bravi e attenti, non volevamo prendere gol. In fase offensiva, abbiamo creato molte occasioni, potevamo sfruttarle meglio. Sono molto contento di quello che ha fatto la squadra".

Leggi anche
Vecchi: “Rigore per noi evidente. Peschiamo Bovio! Poco concreti? C’è un motivo”
Serie C, l’Inter U23 ospita domenica la Virtus Verona: la designazione arbitrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA