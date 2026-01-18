L'esterno sinistro dell'Inter in questi mesi si sta dividendo tra Prima Squadra: "Sono a disposizione degli allenatori"

Fabio Alampi Redattore 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 20:55)

Matteo Cocchi, esterno sinistro dell'Inter U23, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro la Virtus Verona: "Sono contento di essere tornato qua in U23 a fare minutaggio in partita, ma anche di allenarmi spesso in Prima Squadra. Penso che sia una cosa molto positiva per me, per la mia crescita e il mio futuro, allenarmi con grandi campioni. Un po' di difficoltà magari c'è, ma sono molto felice di farlo e sono a disposizione degli allenatori".

"Questa cosa della malizia, di cose "da grandi", non le avevamo. Il campionato Primavera è sì un ottimo campionato, ma qui è diverso. Stiamo iniziando a metterlo anche noi nel nostro bagaglio, piano piano stiamo trovando le soluzioni migliori per questo campionato indidioso".

"La partita di oggi è stata affrontata nel modo giusto. Siamo riusciti ad andare in vantaggio grazie al rigore, e da lì siamo stati in grado di tenere la partita dalla nostra parte con un buon possesso palla. Sono felice che stiamo maturando anche da questo punto di vista. Una buonissima prestazione. Chiuderla prima? In fase difensiva siamo stati molto bravi e attenti, non volevamo prendere gol. In fase offensiva, abbiamo creato molte occasioni, potevamo sfruttarle meglio. Sono molto contento di quello che ha fatto la squadra".