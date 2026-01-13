Terza giornata del girone di ritorno di Serie C: l'Inter U23, tornata alla vittoria grazie al successo ottenuto sul campo della Pro Patria, ospita all'U-Power Stadium di Monza la Virtus Verona.
I nerazzurri di Vecchi, dopo il successo esterno contro la Pro Patria, nel prossimo turno ospitano la formazione veronese
Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma domenica 18 gennaio alle ore 17:30, sarà diretta da Davide Cerea della sezione arbitrale di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Davide Gigliotti di Lamezia Terme e Domenico Lombardi di Chieti. Filippo Colaninno di Nola è il quarto uomo, Nicola Morea di Molfetta l'operatore FVS.
