Si avvicina l'appuntamento con il primo appuntamento ufficiale della storia dell'Inter U23: i nerazzurri di Stefano Vecchi affrontano il Lumezzane nel primo turno della Coppa Italia di Serie C.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Coppa Italia Serie C, la designazione arbitrale di Lumezzane-Inter U23
inter under 23
Coppa Italia Serie C, la designazione arbitrale di Lumezzane-Inter U23
Primo appuntamento ufficiale della storia della formazione nerazzurra, che scenderà in campo sabato sera alle ore 21
La gara, in programma sabato sera alle ore 21 allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane, sarà diretta da Maksym Frasynyak della sezione arbitrale di Gallarate, coadiuvato dagli assistenti Matteo Taverna di Bergamo e Ilario Montanelli di Lecco, con quarto uomo Abdoulaye Diop di Treviglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA