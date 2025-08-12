Nuova uscita per l'Inter U23: Matteo Motta, esterno sinistro classe 2005, è un nuovo giocatore del Lumezzane. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, l'operazione si è chiusa sulla base del prestito secco, con Motta che potrà essere convocato già per la sfida di Coppa Italia di Serie C in programma sabato sera, ironia della sorte, proprio contro l'U23 nerazzurra.
FCIN1908 / Inter, un’altra partenza per l’U23: Motta va al Lumezzane, i dettagli
L'esterno sinistro nerazzurro, classe 2005, andrà a giocare nel club bresciano: accordo raggiunto, c'è la firma
Una decisione presa in prima persona dal giocatore, che due settimane fa si è recato nella sede interista in compagnia del suo procuratore per fare il punto sulla sua situazione.
La prospettiva di vivere una stagione da comprimario, alle spalle di Cocchi, lo ha convinto a cercare minutaggio altrove: a spuntarla è stato il club bresciano, dove potrà giocarsi le sue chance per ottenere una maglia da titolare.
