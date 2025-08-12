FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 FCIN1908 / Inter, un’altra partenza per l’U23: Motta va al Lumezzane, i dettagli

inter under 23

FCIN1908 / Inter, un’altra partenza per l’U23: Motta va al Lumezzane, i dettagli

FCIN1908 / Inter, un’altra partenza per l’U23: Motta va al Lumezzane, i dettagli - immagine 1
L'esterno sinistro nerazzurro, classe 2005, andrà a giocare nel club bresciano: accordo raggiunto, c'è la firma
Fabio Alampi Redattore 

Nuova uscita per l'Inter U23: Matteo Motta, esterno sinistro classe 2005, è un nuovo giocatore del Lumezzane. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, l'operazione si è chiusa sulla base del prestito secco, con Motta che potrà essere convocato già per la sfida di Coppa Italia di Serie C in programma sabato sera, ironia della sorte, proprio contro l'U23 nerazzurra.

Una decisione presa in prima persona dal giocatore, che due settimane fa si è recato nella sede interista in compagnia del suo procuratore per fare il punto sulla sua situazione.

FCIN1908 / Inter, un’altra partenza per l’U23: Motta va al Lumezzane, i dettagli- immagine 2
Getty Images

La prospettiva di vivere una stagione da comprimario, alle spalle di Cocchi, lo ha convinto a cercare minutaggio altrove: a spuntarla è stato il club bresciano, dove potrà giocarsi le sue chance per ottenere una maglia da titolare.

Leggi i
commenti
Inter under 23: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA