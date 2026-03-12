Mancano ancora un paio di mesi prima di archiviare la stagione 2025-2026 ma l'Inter è già al lavoro per programmare la prossima annata, non solo per quel che concerne la prima squadra.
ESCLUSIVA FCIN1908 – Inter U23, Vecchi può lasciare a fine stagione: in caso di addio…
Stando a quanto raccolto da FCINTER1908.IT, la permanenza di Stefano Vecchi sulla panchina nerazzurra non è così scontata
L'Under 23, infatti, sta disputando la sua prima stagione in Serie C con Stefano Vecchi alla guida. I nerazzurri attualmente sono ottavi in classifica nel girone A e quindi attualmente qualificati ai playoff quando mancano 7 giornate alla fine del campionato regolare.
L'Inter sta già però iniziando a ragionare in vista della prossima stagione. Stando a quanto raccolto da FCINTER1908.IT, la permanenza di Stefano Vecchi sulla panchina nerazzurra non è così scontata. Il tecnico valuterà al termine della stagione.
In caso di addio cosa farà l'Inter? Non è da escludere che i nerazzurri opteranno, in quel caso, per una soluzione interna, ossia di un allenatore già presente nell'organico del settore giovanile.
