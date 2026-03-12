Stando a quanto raccolto da FCINTER1908.IT, la permanenza di Stefano Vecchi sulla panchina nerazzurra non è così scontata

Mancano ancora un paio di mesi prima di archiviare la stagione 2025-2026 ma l'Inter è già al lavoro per programmare la prossima annata, non solo per quel che concerne la prima squadra.

L'Under 23, infatti, sta disputando la sua prima stagione in Serie C con Stefano Vecchi alla guida. I nerazzurri attualmente sono ottavi in classifica nel girone A e quindi attualmente qualificati ai playoff quando mancano 7 giornate alla fine del campionato regolare.