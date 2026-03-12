Sale l'attesa a Vicenza in vista della gara di campionato contro l'Inter U23 (in programma lunedì 16 marzo alle ore 20:30), partita che potrebbe certificare la matematica promozione in Serie B della formazione biancorossa con addirittuea 6 turni di anticipo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, sale la febbre promozione a Vicenza: sold out per la gara contro l’Inter U23
inter under 23
Serie C, sale la febbre promozione a Vicenza: sold out per la gara contro l’Inter U23
Tutto esaurito allo stadio Menti per la partita che potrebbe certificare la promozione in Serie B dei biancorossi
Per l'occasione, lo stadio Menti è già sold out, come comunicato direttamente dal club: "La società L.R. Vicenza è lieta di informare che in occasione della partita L.R. Vicenza-Inter U23, incontro valevole per la trentaduesima giornata di Serie C Sky Wifi, tutti i settori dello Stadio Romeo Menti sono andati sold out".
© RIPRODUZIONE RISERVATA