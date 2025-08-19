I nerazzurri hanno trovato l'attaccante di esperienza che serviva per completare la rosa della squadra di Vecchi

Fabio Alampi Redattore 19 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 18:25)

L'Inter U23 ha l'attaccante di esperienza di cui aveva bisogno: i nerazzurri si sono assicurati le prestazioni di Antonino La Gumina, centravanti classe '96 che arriva in prestito dalla Sampdoria.

Prodotto del settore giovanile del Palermo, con cui è cresciuto insieme a Luca Fiordilino (che ritroverà a Milano), reduce da una seconda parte di stagione con il Cesena dove ha giocato con Giusepoe Prestia (suo capitano in Romagna e anche ora nella formazione interista), La Gumina si ritroverà per la prima volta in Serie C dopo i trascorsi in Serie A e Serie B con le maglie di Palermo, Ternana, Empoli, Sampdoria, Como e Benevento, oltre a una breve apparizione in Segunda Division spagnola con il Mirandes.

Un grande colpo per l'Inter U23, anticipato già da Stefano Vecchi ai microfoni di Fcinter1908 al termine del match di Coppa Italia contro il Lumezzane. La rosa nerazzurra è ora al completo, in attesa delle prossime ufficialità.

Curiosità: 3 dei 4 over (Prestia, Fiordilino e La Gumina) provengono dalla stessa agenzia di procura, la Esse Sports. Inoltre, tutti e tre sono nati a Palermo.