Inter U23-Trento, gara valevole per trentaquattresima giornata del girone A di Serie C, è stata ufficialmente posticipata.
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UFFICIALE: posticipata la gara tra Inter U23 e Trento, ecco quando si giocherà
La Lega Pro ha comunicato la nuova data e l'orario della partita inizialmente in programma domenica 29 marzo
La Lega Pro ha comunicato la nuova data e l'orario della partita inizialmente in programma domenica 29 marzo: i nerazzurri scenderanno in campo mercoledì 8 aprile alle ore 15, sempre all'U-Power Stadium di Monza.
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