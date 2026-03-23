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UFFICIALE: posticipata la gara tra Inter U23 e Trento, ecco quando si giocherà

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La Lega Pro ha comunicato la nuova data e l'orario della partita inizialmente in programma domenica 29 marzo
Fabio Alampi Redattore 

Inter U23-Trento, gara valevole per trentaquattresima giornata del girone A di Serie C, è stata ufficialmente posticipata.

UFFICIALE: posticipata la gara tra Inter U23 e Trento, ecco quando si giocherà- immagine 2
Getty Images

La Lega Pro ha comunicato la nuova data e l'orario della partita inizialmente in programma domenica 29 marzo: i nerazzurri scenderanno in campo mercoledì 8 aprile alle ore 15, sempre all'U-Power Stadium di Monza.

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