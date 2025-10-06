Dopo il pareggio all'ultimo respiro contro l'Ospitaletto, l'Inter U23 può ora pensare ai prossimi impegni stagionali. I nerazzurri di Vecchi, tuttavia, non scenderanno in campo questo weekend: secondo quanto appreso da Fcinter1908, la gara contro il Renate, inizialmente in programma per domenica 12 ottobre, sarà rinviata a data da destinarsi a causa dei tanti calciatori convocati dalle rispettive Nazionali (Alexiou con la Grecia U21, Cocchi con l'Italia U19, David con la Romania U21, Topalovic con la Slovenia U21 e Mosconi già con l'Italia U20 per il Mondiale di categoria).
Il regolamento, infatti, prevede la possibilità di chiedere il rinvio di una partita qualora tre o più calciatori dovessero rispondere alla chiamata della propria selezione nazionale. L'Inter U23, che già aveva usufruito di questa opzione in occasione della prima sosta di settembre, la sfrutterà ancora. Si attende l'ufficialità.
