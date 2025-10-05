Il tecnico nerazzurro ha commentato in conferenza stampa il pareggio ottenuto in extremis contro l'Ospitaletto

Fabio Alampi Redattore 5 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 00:04)

Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha commentato in conferenza stampa il pareggio conquistato in extremis contro l'Ospitaletto: "Passo indietro dal punto di vista della prestazione, poca qualità e poco dominio del gioco. Loro a parte una punizione dove ha fatto una gran parata Calligaris, nel primo tempo non ci hanno creato grossi grattacapi.

Ci abbiamo messo del nostro causando ingenuamente un rigore e non siamo stati attivi e brillanti in area di rigore su palle che cadevano. Abbiamo subito due gol in un minuto all'interno di una partita che sembrava comunque indirizzata bene. I cambi sono entrati benissimo, la squadra non ha mai mollato, abbiamo avuto occasioni anche prima del 2-2. Siamo stati sicuramente avvantaggiati dall'uomo in più, ma lo spirito è quello di una squadra che non ha mai mollato e ci ha semprecreduto. Portiamo a casa un buon punto, che dà continuità ai nostri risultati. Nel secondo tempo abbiamo fatto sicuramente molto meglio".

"Kamate da esterno? È un'opzione che abbiamo, quel ruolo lì l'ha già fatto con la Primavera dell'Inter. Secondo me può giocare tranquillamente dentro al campo, ha qualità importanti, passo, grande fisicità. Era un'opzione per forza un po' e mettere un giocatore più offensivo da quella parte, togliendo un difensore centrale. Cinquegrano può fare anche il terzo dietro. È un'opzione che abbiamo provato anche in settimana. L'inserimento di Topalovic ha dato buoni frutti, ha dato qualità, prova le giocate non solo per se stesso, ma anche come uomo assist. Deve essere anche la nostra forza, abbiamo 20-25 ragazzi che possono tutti esprimersi e dimostrare il loro potenziale. C'è qualcuno che è più avanti, altri che hanno perso un po' di punti per infortuni, ma per noi sono tutti giocatori importanti. Quelli che entrano e fanno bene mettono dubbi all'allenatore per le prossime partite".

"Il fatto di dare continuità ai risultati è molto importante. Non dobbiamo dimenticare la nostra mission, che è quella di formare giocatori ma anche dare stabilità a questa squadra all'interno di questa categoria. Non possiamo pensare di vincere tutte le partite, ma tutte le partite vanno interpretate nel modo giusto. Il rammarico del primo tempo di oggi ci farà riflettere su ciò che non ha funzionato, ma allo stesso tempo ci portiamo a casa questo punto molto felicemente. La squadra ha dimostrato di non mollare mai. La differenza tra i due tempi? Un po' la presa di coscienza di una situazione che non funzionava, poi sicuramente questo cambio ha influito e ci ha resi più propositivi dal punto di vista offensivo. Poi succede spesso che una squadra che sta vincendo si prende meno rischi e l'altra se ne prende in più. Non dovrebbe essere così, io dalla mia squadra in vantaggio pretenderei la forza per continuare a gestire la gare. Questa è una categoria dove spesso una squadra in vantaggio tende a coprirsi, e l'altra tende a essere più propositiva, ed è quello che è successo".