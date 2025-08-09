FC Inter 1908
L'attaccante polacco, rientrato in nerazzurro dopo vari prestiti, si sta giocando le sue carte: la sua posizione
È la grande novità del 2025 del calcio italiano. L'Inter U23 è pronta per debuttare ufficialmente nel campionato di Serie C, e settimana prossima scenderà in campo contro il Lumezzane nel primo turno della Coppa Italia di categoria. Tra i membri attuali della rosa c'è anche chi, dopo essere cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, è rientrato a Milano per mettersi a disposizione di Stefano Vecchi: è il caso di Jan Zuberek, attaccante classe 2004, reduce da una stagione divisa tra Lecco e Avellino.

Attualmente sotto contratto fino al 30 giugno 2026, il centravanti polacco si è messo a lavorare duramente, e pochi giorni fa è risultato decisivo nel successo dell'Inter U23 nel test amichevole contro l'Albinoleffe, segnando su rigore la rete del definitivo 2-1.

Se a inizio estate pareva essere solamente di passaggio, in attesa di un nuovo trasferimento, la sua posizione ad oggi è diversa: secondo quanto raccolto da Fcinter1908, Zuberek si sta allenando molto bene, dando segnali decisamente positivi e facendosi apprezzare per il grande impegno, oltre che per le già note qualità tecniche e fisiche. Il polacco ha tante richieste, soprattutto dalla Serie C, ma per il momento resterà a Milano, almeno fino a quando i nerazzurri non saranno riusciti a trovare l'attaccante esperto e di categoria che cerca da tempo.

Nel frattempo Zuberek proverà a giocarsi le sue carte, con il primo obiettivo che è quello di star bene fisicamente dopo i tanti infortuni che lo hanno frenato negli ultimi anni.

