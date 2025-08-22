Yvan Maye resterà a Milano: secondo quanto appurato da Fcinter1908, l'Inter ha rifiutato un'offerta proveniente dal Westerloo per il difensore francese, classe 2006. Il club belga ha proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 900.000 euro e controriscatto in favore dei nerazzurri, ma la dirigenza interista ha preferito declinare.
inter under 23
FCIN1908 / Inter, rifiutata offerta per Maye: i dettagli. Già pronto il rinnovo
Il centrale mancino, arrivato all'Inter nell'estate del 2022 dal Paris FC, gode della stima sia di Dario Baccin che di Stefano Vecchi, tecnico della formazione U23, e per questo motivo proseguirà il suo percorso di crescita in nerazzurro. E non è tutto: i vertici interisti sono pronti ad offrirgli rinnovo e adeguamento del contratto, a testimonianza della fiducia che ripongono in Maye.
Nel frattempo il francese si appresta a disputare una stagione quanto mai importante per il suo futuro: l'idea della società è quella di tenerlo aggregato alla rosa dell'U23 (dove, dopo le partenze di Stabile e Fontanarosa, è rimasto solamente Alexiou come centrale mancino) e di portarlo in Primavera in caso di necessità (come succederà oggi contro il Cesena).
