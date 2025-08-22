Il difensore francese, classe 2006, rimarrà a Milano: decisiva la volontà di Vecchi e della dirigenza nerazzurra

Fabio Alampi Redattore 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 13:48)

Yvan Maye resterà a Milano: secondo quanto appurato da Fcinter1908, l'Inter ha rifiutato un'offerta proveniente dal Westerloo per il difensore francese, classe 2006. Il club belga ha proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 900.000 euro e controriscatto in favore dei nerazzurri, ma la dirigenza interista ha preferito declinare.

Il centrale mancino, arrivato all'Inter nell'estate del 2022 dal Paris FC, gode della stima sia di Dario Baccin che di Stefano Vecchi, tecnico della formazione U23, e per questo motivo proseguirà il suo percorso di crescita in nerazzurro. E non è tutto: i vertici interisti sono pronti ad offrirgli rinnovo e adeguamento del contratto, a testimonianza della fiducia che ripongono in Maye.

Nel frattempo il francese si appresta a disputare una stagione quanto mai importante per il suo futuro: l'idea della società è quella di tenerlo aggregato alla rosa dell'U23 (dove, dopo le partenze di Stabile e Fontanarosa, è rimasto solamente Alexiou come centrale mancino) e di portarlo in Primavera in caso di necessità (come succederà oggi contro il Cesena).