Valutazioni in corso per l'esterno offensivo classe 2004 e per il difensore classe 2006: il punto sul loro futuro dei due francesi

Fabio Alampi Redattore 16 luglio 2025 (modifica il 16 luglio 2025 | 20:16)

Sono ufficialmente iniziati i lavori dell'Inter U23 che, in attesa del via libera da parte della Lega Pro per la partecipazione al prossimo campionato di Serie C, da lunedì sta lavorando ad Appiano Gentile agli ordini di Stefano Vecchi e del suo staff. Tra i giocatori presenti in gruppo ce ne sono anche alcuni il cui futuro è ancora da definire.

Secondo quanto appurato da Fcinter1908, la prima questione da risolvere riguarda Issiaka Kamate: l'esterno offensivo francese, classe 2004, dopo una stagione divisa tra Aves in Portogallo e Modena in Serie B viene considerato uno dei perni della nuova formazione nerazzurra. L'idea del club è chiara, Kamate è elemento centrale del progetto, ma le offerte per lui non mancano, in Italia come all'estero.

Diverso, invece, la situazione di Yvan Maye: il difensore classe 2006, fresco campione d'Italia con la Primavera interista, si sta allenando con il gruppo dell'U23, ma al momento ci sono anche altri centrali mancini. Il suo futuro è da valutare, con svariate richieste anche in questo caso in Italia e all'estero. Difficile ipotizzare per lui un'altra stagione in Primavera, dal momento che sarebbe il terzo anno in questa categoria.