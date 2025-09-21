Il centrocampista dell'Inter U23 è stato uno dei protagonisti del successo ottenuto contro la Pergolettese

Fabio Alampi Redattore 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 16:53)

Luca Fiordilino, centocampista dell'Inter U23, ha commentato in conferenza stampa il successo contro la Pergolettese: "I gol? Erano fondamentali queste due partite, poi il gol è normale che ti porti entusiasmo personale. L'importante è aver dato un contributo alla squadra per la vittoria, oggi era fondamentale per noi oer dare continuità di risultati".

"Il mio ruolo da esperto? Sicuramente mi piace ed è un ruolo importante perché devo dare tanto alla squadra, ai ragazzo, farli migliorare dove possono migliorare. Mi piace, è un ruolo importante che io, La Gumina, Prestia e Melgrati vogliamo fare, è importante per il progetto dell'Inter U23. Ci sono davvero dei ragazzi veramente importanti e speciali, che hanno voglia di lavorare e crescere: questo ci rende più semplice il ruolo, si fanno aiutare e hanno una mentalità forte, e questa è la cosa più importante".

"Noi dobbiamo pensare partita per partita. Stiamo facendo bene e dobbiamo continuare a farlo. Per i ragazzi è importante crescere: normale che il risultato ti porta più autostima e a giocare in maniera più libera. Il nostro obiettivo è quello di far crescere tanti ragazzi e portarli in Prima Squadra, ma allo stesso tempo dobbiamo fare un campionato come si deve perché siamo l'Inter. Dobbiamo guardare subito alla prossima sfida e non accontentarci".