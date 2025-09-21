Il tecnico dell'Inter U23 commenta così in conferenza stampa il successo ottenuto sul campo della Pergolettese

Fabio Alampi Redattore 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 15:23)

Stefano Vecchi, allenatore dell'Inter U23, in conferenza stampa ha commentato il successo sulla Pergolettese: "Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo portato a casa un risultato importante. Primo tempo ottimo, perfetto direi. Abbiamo rischiato, perchè poi gli episodi potevano anche sorridere alla Pergolettese, penso al palo alla prima occasione.

Credo che il primo tempo sia finito meritatamente in vantaggio per noi. La nostra bravura è stata quella di concedere pochissimo anche nella mezz'ora con un uomo in meno contro una buona squadra, che aveva raccolto risultati importanti, con un allenatore che la fa giocare bene. Era una trasferta insidiosa, sono contento della crescita dei miei ragazzi".

"Abbiamo ragazzi che giocano sempre per vincere, molto spesso con il pallone tra i piedi: devono imparare anche a soffrire, e questa è una partita che servirà molto per il futuro. Le prime due gare le avevamo fatte a fasi alterne, con il Lecco non eravamo in partita, le ultime due le abbiamo giocate con grande attenzione.

Topalovic? È un ragazzo che ha grandi potenzialità tecniche, deve crescere dal punto di vista fisico, caratteriale e mentale. Prima di venire all'Inter aveva già fatto una stagione con i grandi in Slovenia, quindi ha già le malizie dei campionati adulti. È uno dei giocatori che, se migliora dal punto di vista fisico e se va più sul concreto, può fare veramente molto bene".

"Il percorso fatto fino ad oggi è sicuramente positivo, ma prima di tracciare bilanci aspettiamo il girone di andata, quando avremo affrontato tutti. Da ragazzi giovani ci aspettiamo una crescita costante e da qui alla fine di vedere sempre miglioramenti, nei singoli e nel gruppo. Io e lo staff siamo nuovi per loro, abbiamo ancora tanta strada da fare. Non mi va di tirare somme anche se, guardando le partite fatte, i risultati e le prestazioni, sono molto incoraggianti. Clean sheet? Un passo avanti, un segnale importante, perchè questo è un aspetto che dobbiamo migliorare molto. Anche con un uomo in meno, tutti hanno difeso bene. Kaczmarski? Ha bisogno di integrarsi in questa squadra, è arrivato negli ultimi giorni di mercato. È un ragazzo che anche lui ha giocato tra i grandi, in Serie B polacca: è un giocatore che ha solamente bisogno di trovare la miglior condizione.

Avremmo potuto sfruttare meglio il contropiede nel finale? Forse le caratteristiche dei giocatori a disposizione non erano quelle, abbiamo dovuto nel limite del possibile di uscire con il palleggio. Noi in questo momento abbiamo bisogno di trovare equilibrio: le prime 2-3 gare che abbiamo fatti troppo all'arrembaggio, ora forse un po' l'abbiamo trovato. A un certo punto non avevamo più gamba per ripartire, arriviamo anche da tre partite in una settimana. Questo è incoraggiante: se riusciamo a trovare equilibri giusti anche in fase difensiva vuol dire che la squadra sta crescendo".