Fontanarosa, nulla osta dell’Inter per allenarsi con l’Avellino in attesa dell’ufficialità

Il difensore classe 2003 lascia a titolo definitivo i nerazzurri: ultimi dettagli da perfezionare con gli irpini
Manca solamente l'ufficialità, ma Alessandro Fontanarosa può già considerarsi un nuovo giocatore dell'Avellino. Il difensore classe 2003, infatti, ha sostenuto il primo allenamento con la formazione irpina grazie al nulla osta ricevuto dall'Inter, in attesa della definizione dell'operazione.

Lo ha comunicato direttamente il club campano con un post pubblicato sui propri canali social: "Fontanarosa è qui! Il calciatore si allenerà agli ordini di mister Biancolino grazie al nulla osta concesso dall'Inter in attesa del perfezionamento della pratica di trasferimento".

