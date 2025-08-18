Sky – Fontanarosa lascia l’Inter a titolo definitivo: ecco dove giocherà

Alessandro Fontanarosa lascia l'Inter e va all'Avellino. A riportarlo è Gianluca Di Marzio che conferma anche la formula del trasferimento.
"Avellino, arriva il difensore classe 2003 Alessandro Fontanarosa a titolo definitivo dall’Inter", si legge su Gianlucadimarzio.com.
Fontanarosa giocherà in Serie B per la quarta volta in carriera: il classe 2003, infatti, ha già vestito le maglie di Cosenza, Reggiana e Carrarese, le ultime due proprio nell'ultima stagione.
Ora ripartirà dall'Avellino neopromosso in Serie B: non resta che aspettare l'ufficialità, attesa nelle prossime ore.
