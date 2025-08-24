Nell'elenco presentato dai nerazzurri ci sono anche tre elementi che fanno parte della rosa a disposizione di Vecchi

Nella lista dei calciatori a disposizione per le competizioni nazionali presentata dall'Inter ci sono anche tre ragazzi che, almeno inizialmente, faranno parte dell'U23 allenata da Stefano Vecchi: si tratta di Issiaka Kamate, Thomas Berenbruch e Matteo Cocchi. Tre giovani di qualità, un 2004, un 2005 e un 2007 sui quali la società punta con convinzione, per il futuro ma anche per il presente.

Il funambolo — Tornato a Milano dopo una stagione divisa a metà tra Aves in Portogallo e Modena in Serie B, Issiaka Kamate si è subito ritagliato il ruolo di leader tecnico della neonata formazione nerazzurra. Maglia numero 10 sulle spalle, il centrocampista francese sta dimostrando con i fatti di essere un autentico lusso per la Serie C: accelerazioni, strappi, dribbling, colpi di genio (come il gol realizzato in Coppa Italia contro il Lumezzane). Che sia mezz'ala o in posiziona più avanzata, il classe 2004 è attesa da una stagione da assoluto protagonista.

Il tuttofare — Dopo una stagione in cui ha trascinato i compagni verso la conquista dello scudetto Primavera e dove ha anche potuto esordire in Prima Squadra, Thomas Berenbruch è pronto per il definitivo salta di qualità. Mezz'ala mancina di talento, corsa e intelligenza tattica, in grado di ricorprire più ruoli dalla metà campo in su, il classe 2005 sarà uno dei punti fermi della formazione di Stefano Vecchi. L'Inter crede moltissimo in lui, tanto da aver respinto al mittente ogni offerta arrivata in sede: a lui il compito di ripagare questa fiducia.

Il predestinato — Di lui, nonostante sia il più giovane della compagnia (classe 2007), si parla già da anni, tanto da essere stato etichettato come "il nuovo Dimarco". Matteo Cocchi ha tutte le stimmate del predestinato: terzino sinistra di spinta, dotato di un mancino educatissimo, anche lui ha esordito in Prima Squadra in occasione del match di Champions League contro il Feyenoord. Sarà un titolarissimo dell'U23 di Stefano Vecchi, ma attenzione: sulla panchina "dei grandi" c'è quel Cristian Chivu che lo lanciò in Primavera senza curarsi della carta di identità, e che stravede per lui. Occhio...