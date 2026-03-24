Il centrocampista francese non sarà a disposizione del tecnico Vecchi in occasione della prossima partita di campionato

Il Giudice Sportivo di Serie C ha inflitto una giornata di squalifica a Issiaka Kamate: il centrocampista francese dell'Inter U23, diffidato, ha ricevuto un'ammonizione contro la Dolomiti Bellunesi, e dovrà quindi saltare la prossima partita di campionato.