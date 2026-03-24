Il Giudice Sportivo di Serie C ha inflitto una giornata di squalifica a Issiaka Kamate: il centrocampista francese dell'Inter U23, diffidato, ha ricevuto un'ammonizione contro la Dolomiti Bellunesi, e dovrà quindi saltare la prossima partita di campionato.
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Giudice Sportivo Serie C, una giornata di squalifica per Kamate: salterà Pro Vercelli-Inter U23
Il centrocampista francese non sarà a disposizione del tecnico Vecchi in occasione della prossima partita di campionato
Stefano Vecchi dovrà quindi fare a meno del suo numero 10 in occasione del match contro la Pro Vercelli, in programma sabato 4 aprile.
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