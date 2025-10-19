FC Inter 1908
Inter U23, David: “Un sogno giocare per la squadra che tifo sin da bambino”

Il terzino sinistro rumeno, classe 2004, è arrivato in nerazzurro questa estate in prestito dal Cesena: "Non mi fermerò qui"
Antonio David, terzino sinistro rumeno classe 2004, è uno degli acquisti estivi dell'Inter. Prelevato in prestito dal Cesena, è stato inserito nella formazione nerazzurra U23, dove si gioca il posto sulla corsia mancina con Cocchi.

Su Instagram ha espresso tutta la sua gioia per il momento che sta vivendo: "Per me un sogno poter giocare per la squadra che tifo sin da bambino. Anni e anni di sacrifici e duro lavoro mi hanno portato a realizzare uno dei miei obiettivi, con umiltà e dedizione. Non mi fermerò qui".

