Antonio David, terzino sinistro rumeno classe 2004, è uno degli acquisti estivi dell'Inter. Prelevato in prestito dal Cesena, è stato inserito nella formazione nerazzurra U23 , dove si gioca il posto sulla corsia mancina con Cocchi.

Su Instagram ha espresso tutta la sua gioia per il momento che sta vivendo: "Per me un sogno poter giocare per la squadra che tifo sin da bambino. Anni e anni di sacrifici e duro lavoro mi hanno portato a realizzare uno dei miei obiettivi, con umiltà e dedizione. Non mi fermerò qui".