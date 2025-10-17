Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha commentato in conferenza stampa il successo contro l'Alcione: "Sono contento prima di tutto per la prestazione, che è stata ottima in tutte e due le fasi, offensiva soprattuto nel primo tempo, un po' meno nel secondo, anche se siamo stati bravi a ripartire in alcune situazioni e per poco non potevamo chiuderla. Nonostante la loro pressione abbiamo concesso pochissimo. Non ho ancora visto il gol preso, non ho capito come ha fatto a entrare la palla... Siamo contenti, la ripresa non è mai semplice. Ai ragazzi, prima che andassero via per le Nazionali o con la Prima Squadra, ho detto "andate a farvi valere e imparate il più possibile". Questa deve essere la nostra forza, quando vanno via è vero che non sono con noi, però acquisiscono esperienze che poi devono portare qua e metterle al servizio loro e della squadra".