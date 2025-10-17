"Il percorso di adattamento alla categoria? Siamo ancora un po' in rodaggio su questo aspetto. Anche oggi abbiamo commesso delle ingenuità che a volte puoi pagare. Certi discorsi li faccio puntando in altissimo, non possiamo accontentarci, ma dobbiamo mirare a essere forti come il Vienza, il Brescia, il Lecco. Se questi ragazzi vogliono giocare in categorie più importanti di questa bisogna essere di quel livello, e di strada ce n'è ancora. Questo intendo nel "calarsi in categoria", ma si stanno vedendo passi in avanti. Derby? Più una battuta sul fatto che fossimo finiti sul giornale. Fa piacere perchè sono due realtà di Milano, anche l'Alcione da sempre a livello di settore giovanile. Vedere un'altra squadra di Milano che gioca in Serie C sicuramente è una cosa positiva. Giocavamo con una squadra che era davanti a noi in classifica, era anche un confronto per valutare il nostro percorso".
