Vecchi: “Ottima partita, non possiamo accontentarci. Cocchi? Qualità importanti, dipenderà da lui”

Stefano Vecchi, tecnico dell’Inter U23, ha commentato in conferenza stampa il successo contro l’Alcione: “Sono contento prima di tutto per la prestazione, che è stata ottima in tutte e due le fasi, offensiva soprattuto nel primo...
Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha commentato in conferenza stampa il successo contro l'Alcione: "Sono contento prima di tutto per la prestazione, che è stata ottima in tutte e due le fasi, offensiva soprattuto nel primo tempo, un po' meno nel secondo, anche se siamo stati bravi a ripartire in alcune situazioni e per poco non potevamo chiuderla. Nonostante la loro pressione abbiamo concesso pochissimo. Non ho ancora visto il gol preso, non ho capito come ha fatto a entrare la palla... Siamo contenti, la ripresa non è mai semplice. Ai ragazzi, prima che andassero via per le Nazionali o con la Prima Squadra, ho detto "andate a farvi valere e imparate il più possibile". Questa deve essere la nostra forza, quando vanno via è vero che non sono con noi, però acquisiscono esperienze che poi devono portare qua e metterle al servizio loro e della squadra".

"Cocchi? Gli ho parlato l'altro ieri, ho visto la partita che ha fatto in Nazionale. L'ho visto in crescita, anche nelle partite in precedenza con noi lo era. Anche oggi ha fatto un'ottima partita. Ancora in alcuni momenti ha qualche leggerezza, ma dobbiamo mettere in conto che è il più giovane in campo, è un 2007. Ha delle qualità importanti, anche lui come gli altri sa cosa deve migliorare, la sua carriera dipenderà da quanto saprà migliorare queste cose. Diciamo che è sulla strada giusta, sicuramente sta facendo un percorso di crescita".

"Il percorso di adattamento alla categoria? Siamo ancora un po' in rodaggio su questo aspetto. Anche oggi abbiamo commesso delle ingenuità che a volte puoi pagare. Certi discorsi li faccio puntando in altissimo, non possiamo accontentarci, ma dobbiamo mirare a essere forti come il Vienza, il Brescia, il Lecco. Se questi ragazzi vogliono giocare in categorie più importanti di questa bisogna essere di quel livello, e di strada ce n'è ancora. Questo intendo nel "calarsi in categoria", ma si stanno vedendo passi in avanti. Derby? Più una battuta sul fatto che fossimo finiti sul giornale. Fa piacere perchè sono due realtà di Milano, anche l'Alcione da sempre a livello di settore giovanile. Vedere un'altra squadra di Milano che gioca in Serie C sicuramente è una cosa positiva. Giocavamo con una squadra che era davanti a noi in classifica, era anche un confronto per valutare il nostro percorso".

