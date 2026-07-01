La prima stagione dell'Inter U23 si è chiusa con un'agevole salvezza e anche con qualche rimpiato per la mancata qualificazione ai playoff, sogno a lungo accarezzato e sfumato proprio sul più bello. A più di un mese dal rompete le righe, in casa nerazzurra già da tempo si sta pensando al prossimo campionato: tante le novità, dallo stadio (si giocherà al Breda di Sesto San Giovanni, e non più all'U-Power Stadium di Monza) al girone (con ogni probabilità sarà il C, quello del sud Italia), passando per i giocatori. Come prevede la logica delle seconde squadre, anche la formazione interista avrà un sostanziale ricambio, con i 2004 e i 2005 che proseguiranno altrove il loro processo di crescita e tante promozioni dalla Primavera.