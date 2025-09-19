FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, l’Inter U23 affronta in trasferta la Pergolettese: la designazione arbitrale

inter under 23

Serie C, l’Inter U23 affronta in trasferta la Pergolettese: la designazione arbitrale

Serie C, l’Inter U23 affronta in trasferta la Pergolettese: la designazione arbitrale - immagine 1
I nerazzurri di Vecchi, dopo il successo per 1-2 di mercoledì contro la Virtus Verona, tornano in campo domenica
Fabio Alampi Redattore 

Quinta giornata del campionato di Serie C: l'Inter U23 di Stefano Vecchi, reduce dalla vittoria contro la Virtus Verona, cerca continuità di risultati affrontando la Pergolettese.

Serie C, l’Inter U23 affronta in trasferta la Pergolettese: la designazione arbitrale- immagine 2
Getty Images

La gara, in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30, sarà diretta da Riccardo Dasso della sezione arbitrale di Genova, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo D'Ambrosio Giordano di Collegno e Arli Veli di Pisa. Edoardo Gianquinto di Parma è il quarto uomo, Bruno Galigani di Sondrio è l'operatore FVS.

Leggi anche
Pres. Alcione: “Con l’Inter U23 è derby, sfida epocale. Marotta un amico. In...
Aidoo: “Inter U23? Per me dei fratelli, resterò per sempre legato. Domenica…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA