Quinta giornata del campionato di Serie C: l'Inter U23 di Stefano Vecchi, reduce dalla vittoria contro la Virtus Verona, cerca continuità di risultati affrontando la Pergolettese.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, l’Inter U23 affronta in trasferta la Pergolettese: la designazione arbitrale
inter under 23
Serie C, l’Inter U23 affronta in trasferta la Pergolettese: la designazione arbitrale
I nerazzurri di Vecchi, dopo il successo per 1-2 di mercoledì contro la Virtus Verona, tornano in campo domenica
La gara, in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30, sarà diretta da Riccardo Dasso della sezione arbitrale di Genova, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo D'Ambrosio Giordano di Collegno e Arli Veli di Pisa. Edoardo Gianquinto di Parma è il quarto uomo, Bruno Galigani di Sondrio è l'operatore FVS.
© RIPRODUZIONE RISERVATA